VETRALLA - Continua il progetto di radicamento di Forza Italia nel territorio della Tuscia. Il segretario provinciale del partito, Alessandro Romoli, ha infatti nominato Rita Gentili nuovo commissario comunale di Forza Italia a Vetralla.

Militante azzurra di lungo corso, Rita Gentili vanta una grande esperienza nella politica e nell’amministrazione locale. Attualmente ricopre infatti l’incarico di consigliera comunale a Vetralla. Da commissario comunale di FI a Vetralla, Gentili succede a Mario Paschetta che è stato nominato dal segretario Alessandro Romoli nuovo responsabile provinciale del dipartimento di sicurezza e benessere animale del partito.

Le nomine di Gentili e Paschetta all’interno di Forza Italia si inseriscono a pieno titolo all’interno del progetto di rilancio e radicamento del partito che la nuova dirigenza provinciale, entrata in carica a gennaio 2024, ha avviato nei mesi scorsi.

L’obiettivo è quello di rendere Forza Italia presente in tutti i comuni della provincia di Viterbo per poter rappresentare in maniera organica le istanze moderate, popolari, europeiste e di buon governo che il partito da sempre incarna. È dunque in questo senso che vanno lette le recenti nomine, tra cui quelle di Rita Gentili e di Mario Paschetta.

«Rita Gentili e Mario Paschetta mostrano da sempre una straordinaria passione politica e un’esperienza amministrativa che permetteranno loro di diventare punti di riferimento per la comunità forzista – commenta il segretario provinciale Alessandro Romoli -. Li ringrazio sinceramente per il prezioso lavoro già svolto e per l’impegno con cui affronteranno le nuove sfide. Con le loro nomine si prosegue nella strada del rafforzamento del partito: vogliamo investire sui territori e sulle loro migliori energie».

