Riqualificazione pavimentazioni in città: al via i lavori in via Alessandro Volta.

Lo comunica la sindaca Chiara Frontini, a pochi giorni dalla conclusione degli interventi su via Santa Maria della Grotticella, Cassia sud e circonvallazione Almirante, solo per citare i più recenti.

«Come anticipato nei giorni scorsi – spiega la prima cittadini Frontini – sono partiti i lavori per l’asfaltatura di via Alessandro Volta, altro intervento particolarmente atteso dai residenti della zona e dai tanti automobilisti che a vario titolo percorrono tale strada. I lavori stanno procedendo spediti, nel pieno rispetto del piano “Buche Zero” definito da questa amministrazione», conclude la sindaca.

«Sul fronte viabilità, anche in questo caso, si cercherà di non interrompere la circolazione veicolare – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris – ma ci si limiterà al solo restringimento di carreggiata e alla presenza dei movieri sul posto», conclude Floris.

