CERVETERI – Si svolgerà a metà mese il consiglio comunale straordinario aperto richiesto dai consiglieri d’opposizione per discutere della riorganizzazione del plesso di Borgo San Martino.

L’appuntamento è per il 13 luglio alle 18 in aula consiliare.

All’ordine del giorno la delibera del consiglio di istituto che chiude il plesso di Ceri (per carenza di iscritti) e trasferisce le classi della primaria da Borgo San Martino a Valcanneto e quelle dell’infanzia da Valcanneto a Borgo San Martino.

Una vicenda che ha portato diversi genitori a una raccolta firme (sono oltre 400) per dire no alla decisione del dirigente scolastico Riccardo Agresti e del consiglio di istituto. (segue)