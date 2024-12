SAN LORENZO NUOVO - «È partita nel peggiore dei modi, o forse è meglio dire che non è proprio partita, l’amministrazione Fabi. Il consiglio di insediamento, infatti, convocato originariamente per il giorno 21.6.2024, è stato rinviato al giorno 26, presumibilmente per difetti di notifica nelle convocazioni». A riferirlo, in una nota, è Fabrizio Ricci di Insieme per il futuro. «Un errore incredibile, un caso, unico per San Lorenzo Nuovo - spiega - ma probabilmente anche per tutti i comuni d’Italia, che testimonia l’inadeguatezza di questa amministrazione e soprattutto del sindaco. Siamo consapevoli che il problema riguarda la forma ma è bene che gli amministratori imparino a capire che nelle procedure amministrative la forma equivale alla sostanza. Nel 2024 non si può essere così sprovveduti nella gestione della cosa pubblica. Abbiamo sempre detto - prosegue Ricci - che per amministrare servono soprattutto competenze; una parte della gente è stata convinta del contrario ma questi sono i risultati. Piccola cosa, ma vorremo capire cosa succederà quando si metterà mano ai milioni del PNRR dove il rispetto fino alla virgola delle procedure imposte dall’Europa è fondamentale per non perdere finanziamenti. Staremo a vedere, ma se queste sono le premesse c’è poco da stare tranquilli».

«In pochissimi giorni, un’ordinanza di non potabilità dell’acqua per enterococchi limitata, per noi senza una logica e con evidenti rischi per la popolazione, ad alcune vie del paese, e l’inusuale differimento del primo consiglio comunale, quello della convalida degli eletti, quello del giuramento: una cosa mai vista prima. Se il buongiorno si vede dal mattino ci aspettano giornate decisamente grigie», conclude Ricci.

