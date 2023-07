CERVETERI - Un incontro "a tu per tu" tra le istituzioni, in questo caso quelle regionali, e la categoria: gli agricoltori e produttori del territorio. All'ordine del giorno: affrontare le problematiche e trovare le soluzioni per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. È l'incontro che si è svolto al Castello di Ceri tra l'assessore regionale all'Agricoltura, Giancarlo Righini. «Un incontro proficuo e molto interessante in cui le aziende hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l'assessore su varie tematiche e problematiche legate al mondo dell'agricoltura e del turismo enogastronomico», ha commentato il consigliere comunale Anna Lisa Belardinelli che insieme al collega Gianluca Paolacci hanno promosso l'evento.

Righini ha avuto la possibilità di illustrare le iniziative regionali e la direzione che la Pisana intende prendere proprio per cercare di agevolare e valorizzare i territori e le sue peculiarità. «Ha fatto inoltre presente - ha spiegato Belardinelli - che in giunta è stata approvata una legge specifica sull'agricoltura e le aziende che probabilmente sarà approvata in consiglio in autunno, prendendo anche l'impegno di tornare sul territorio per illustrarla». Quello dei giorni scorsi è stato infatti uno dei primi incontri che gli organizzatori e lo stesso assessore regionale promuoveranno sul territorio «per verificare se i provvedimenti presi vanno nella giusta direzione o serva, magari, qualche modifica».

Dal canto loro le aziende hanno posto i riflettori anche sulle problematiche che il settore deve affrontare, cercando così di interloquire con chi una soluzione può indicarla. «È stato sicuramente un incontro positivo - ha proseguito Belardinelli - più volte chiesto proprio dagli agricoltori e produttori con i quali si è parlato anche della possibilità di realizzare degli eventi per dare più visibilità sia a loro che ai prodotti tipici». Il consigliere comunale ha voluto ringraziare anche il consigliere Luca Piergentili e «Alessandro Fondate per la partecipazione e la collaborazione nell'organizzazione dell'evento» oltre che il consigliere Gianluca Paolacci e l'assessore all'Agricoltura di Cerveteri, Riccardo Ferri. «Ringrazio per i loro interventi Emanuele Badini Presidente della Cantina Sociale Cerveteri, Luca Travagliati per l'associazione Cerveteri Olio Evo, Giuliana Mariani Portavoce dell'Associazione 3.0 e Francesca Toto Presidente della DMO Borghi Etruschi. Un ringraziamento particolare a Marina Morelli Presidente dell'Associazione La Strada del Vino per la sua partecipazione e per averci ospitato in uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro meraviglioso territorio».

