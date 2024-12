CIVITAVECCHIA – L’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio Giancarlo Righini a Civitavecchia per incontrare i pescatori di Civitavecchia. Una categoria fortemente penalizzata dagli aumenti del gasolio degli ultimi anni che ora rischia di subire l’ennesima “mazzata” a causa del fermo pesca ad ottobre.

Problematiche su cui c’è la massima attenzione della Regione, come ha assicurato lo stesso Righini al termine dell’incontro, e la volontà di andare a cambiare scelte troppo spesso incomprensibili. Insieme a lui il candidato sindaco del centrodestra Massimiliano Grasso, il consigliere regionale Emanuela Mari e i candidati Raffaele Cacciapuoti e Annarita La Rosa.

Si è parlato del fermo biologico, dei giorni aggiuntivi e dei ristori dei fermi biologici degli anni precedenti. Righini ha poi visitato Eatruria, una nuova attività specializzata nella vendita di prodotti tipici del territorio. Per Righini è importante rimettere al centro tematiche come queste perché negli anni il settore della pesca ha cumulato una serie di scelte «incomprensibili» che si sono trasformate in enormi difficoltà per chi con questo lavoro ci vive.

