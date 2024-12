VETRALLA - Non si spegne l’entusiasmo di Fratelli d’Italia, che prosegue la campagna informativa lanciata a livello nazionale dalla premier Giorgia Meloni “Stiamo cambiando l’Italia”. Così come accaduto sulle coste del litorale viterbese, a Montefiascone, Capranica, Civita Castellana e a Viterbo, anche al gazebo allestito questa mattina in piazza Santa Maria del Soccorso, a Cura di Vetralla, sono stati registrati partecipazione ed entusiasmo da parte dei cittadini.

Oltre a militanti e simpatizzanti, all’iniziativa ha partecipato il consigliere regionale Giulio Zelli, che ha illustrato ai presenti le quattro grandi riforme del governo Meloni, finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato. Tra i temi trattati, dunque, il nuovo statuto dei contribuenti e le semplificazioni delle dichiarazioni dei redditi, parte di un sistema fiscale rinnovato «che mira a garantire maggiori tutele ai cittadini e a favorire la risoluzione bonaria dei contenziosi».

Sul fronte della giustizia, è stata ribadita l’importanza di un processo equo, basato sul principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, con l’obiettivo di ridurre l’influenza mediatica sui procedimenti legali. È stata poi illustrata la proposta di riforma del premierato, che darebbe ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente il presidente del Consiglio dei ministri, stabilizzando il sistema politico ed evitando il ricorso a governi non eletti. Inoltre, l’autonomia differenziata è stata presentata come una misura per ridurre la burocrazia e migliorare la gestione della spesa pubblica a livello regionale. Sulle riforme, ieri mattina, è stato distribuito materiale informativo.

