CIVITA CASTELLANA - Sabato mattina, dalle ore 9,30, «preannunciamo la nostra presenza con un banchetto informativo presso il mercato settimanale in quanto ci sono diverse tematiche ambientali, ma non solo, che vogliamo portare e riportare all’attenzione dei cittadini». Lo annuncia il consigliere comunale M5s Valerio Biondi.

In particolare «sul tema del sempre crescente rischio che ai nostri confini comunali venga realizzato il deposito unico nazionale di scorie radioattive che, ricordiamo, ospiterà 78mila metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa intensità con tempi di decadimento di circa 300 anni e 17mila metri cubi a media e alta intensità i cui tempi di decadimento vengono stimati in 30.000 anni. Purtroppo ad oggi nessuna risposta è pervenuta dalla Sogin sul perché non sono state prese in considerazione le tantissime osservazioni tecniche e puntuali presentate da comitati, associazioni, istituzioni e privati cittadini e questo ci porta ad ipotizzare forme di manifestazione della contrarietà dei nostri territori che partano dalla recente marcia della Tuscia unita contro la suddetta ipotesi e si spingano anche oltre. Per questo - prosegue Biondi - riteniamo fondamentale continuare ad informare i cittadini sul potenziale rischio e sugli sviluppi dell’iter progettuale.

Altro tema che porteremo all’attenzione riguarda il progetto dei pozzi geotermici che vogliono essere realizzati nei comuni a noi vicini e che hanno potenziali ricadute anche sui nostri concittadini, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico che sui potenziali danni ambientali.

Inoltre continueremo a tenere il faro acceso sull’iter di privatizzazione della Talete con la possibile cessione del 40% di quote “giustificata”, dai partiti che la sostengono, dalla critica situazione finanziaria della società e dalla necessità di trovare un “generoso salvatore”. Sul punto ci stiamo da anni adoperando per portare soluzioni alternative alla privatizzazione, da noi sempre osteggiata. Pertanto invitiamo tutti a venirsi a confrontare con noi su questi temi e, come sempre, siamo disponibili ad ascoltare e raccogliere altre segnalazioni», conclude il consigliere comunale.

