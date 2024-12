CIVITAVECCHIA - Rifiuti al centro dell’interessante convegno “Da problema a risorsa – differenziare efficacemente per ridurre la tari” che si è tenuto ieri all’aula Pucci alla presenza dell’ex ministro e ora vicepresidente alla Camera Sergio Costa.

All’iniziativa, oltre ovviamente Costa, hanno preso parte il candidato sindaco di M5S e Up Vincenzo D’Antò, la candidata consigliera Marta Malaguti di Civitavecchia Popolare e il consigliere regionale, Adriano Zuccalà. Per Costa il tema della gestione dei rifiuti è trasversale e coinvolge sia Italia che Europa perché «quanto si decide in tempo ambientale non si decide a Roma, il 90% di ciò che si fa a Roma sono applicazioni di diritto Europeo».

L'ingegner Francesco Girardi, presidente ASA spa di Tivoli, ha chiarito che esistono «soluzioni sostenibili - ha detto D’Antò - per la gestione dei rifiuti, e che spesso la mancata implementazione di tali soluzioni è dovuta unicamente agli interessi di pochi, piuttosto che al bene comune».

