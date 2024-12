SORIANO NEL CIMINO - Un primo traguardo importante per la Sagra delle Castagne: la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulle manifestazioni di rievocazione storica. Il testo ora passa al Senato per il via libero definitivo. Un lavoro portato avanti da lungo tempo con impegno, passione, dedizione da parte dei tanti addetti ai lavori del mondo delle rievocazioni storiche di qualità e che ha permesso di raggiungere questo primo risultato fondamentale nel percorso che porterà all'approvazione definitiva del testo. «Un ringraziamento speciale - dichiara l'amministrazione comunale - va ad Antonio Tempesta che ha lavorato, senza sosta, per raggiungere questo storico traguardo, ricercato da decine di anni ma mai giunto a conclusione». Antonio Tempesta, oltre ad essere il presidente dell'ente Sagra delle Castagne è anche presidente dell'associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, ruolo che lo ha visto tra i protagonisti delle audizioni promosse dalla Commissione cultura della Camera dei Deputati. «Senza il suo importante lavoro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Questo traguardo rappresenta una grande opportunità per le rievocazioni storiche e per la promozione del territorio». Ora non ci resta che attendere l' approvazione definitiva del testo da parte del Senato.

