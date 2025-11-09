SANTA MARINELLA – SANTA MARINELLA – Il Circolo cittadino di Rifondazione Comunista interviene sulla decisione presa dall’amministrazione comunale di presentare un ricorso al Tar contro il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Quartaccia.

“La faccenda è annosa e si trascina da decenni – dicono da Rifondazione - fu affrontata nel 2007 dall’allora assessore all’urbanistica Giovanni Dani, prevedendo la possibilità di costruire senza stravolgere il paesaggio agricolo e restituendo ai cittadini la certezza delle regole urbanistiche.

Le zone compromesse a Santa Marinella erano diverse la Perazzeta, Guardiole, Valdambrini, per cui andava aggiornato il Piano Regolatore Generale.

Questo percorso era prossimo alla conclusione quando fu bloccato dall’allora sindaco Pietro Tidei, il quale affermò che la soluzione proposta da Dani richiedeva troppo tempo.

Dopo 18 anni siamo punto e a capo, nulla si è mosso.

Si procede per ricorsi al Tar contro il Piano Territoriale non considerando che i ricorsi si possono perdere, i ricorsi chiamano contro-ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato da parte di chi vede leso il proprio diritto.

Siamo proprio certi che questa sia una corsia preferenziale?

O non sia il solito modo per far rimanere tutti nell’incertezza?

La questione del Prg non è slegata ma è storicamente legata alla Quartaccia. E’ stato proprio il Sindaco Tidei a parlare nel corso del 2025 della necessità di rinnovare il Prg, che fa acqua da tutte le parti.

Si apprende che i cittadini di Quartaccia proprietari di terreni, pagano le tasse comunali previste per i terreni edificabili quando quei terreni edificabili, di fatto, non sono. Siamo sicuri che questi ricorsi al Tar non servano per tenersi buoni questi cittadini, gabbati due volte?

La prima perché non possono costruire sui loro terreni e la seconda perché ci pagano pure le tasse come se i terreni fossero edificabili”.