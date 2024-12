ALLUMIERE - Molto partecipato venerdì ad Allumiere l'incontro promosso dalla sezione collinare del PD e per i numerosi partecipanti è stato un bel pomeriggio di incontro su un tema importante: “Prima le persone. Immigrazione, diritti, accoglienza e inclusione”. Il Partito Democratico di Allumiere in questo incontro ha ospitato Marco Pacciotti (direzione nazionale del PD ed esperto di politiche sull’immigrazione), Silvia Marongiu (rappresentante Forum Immigrazione PD Provincia di Roma), Emiliano Minnucci (Direzione regionale PD Lazio).

La serata intensa, molto partecipata che ha visto susseguirsi interventi di alto profilo e un dibattito concreto. "C'è stata una riflessione di ampio respiro che, partendo dai numeri oggettivi e significativi, ha posto l’attenzione su come questo tema non debba essere manipolato ed utilizzato semplicemente per aumentare il consenso elettorale - spiegano gli organizzatori - sono emerse proposte operative soprattutto sulla necessità di costruire percorsi comuni con il fine di avvicinare e ridurre le distanze. L’integrazione è un lavoro che va fatto a tutti i livelli: da parte dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni, del mondo del volontariato".

Il confronto ha evidenziato quanto "sia importante approfondire questo tema partendo dalle politiche europee e declinando sulle realtà locali - proseguono dal Pd di Allumiere - è possibile mettere in campo delle buone pratiche e la politica deve assumersi la responsabilità con atti concreti e progetti. Il mondo sta cambiando, dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo cambiamento con una visione ampia". Gli organizzatori ci tengono a ringraziare "I relatori e tutte e tutti coloro che hanno partecipato: è importante riattivare il dibattito politico "con le persone e per le persone". Ringraziamo, poi, il Centro Anziani di Allumiere per averci ospitato. Abbiamo già in calendario altre iniziative: il prossimo 4 aprile parleremo di autonomia differenziata e l’11 aprile daremo vita ad un’assemblea aperta sulla questione della nuova provincia".