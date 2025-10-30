CIVITAVECCHIA – È stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere di opposizione della lista Grasso, Mirko Mecozzi, volta a modificare l’articolo 6 del Regolamento scavi. L’obiettivo è introdurre un sistema più rigoroso di controllo e collaudo sui lavori che interessano il suolo pubblico, affidando la verifica finale esclusivamente ai tecnici comunali. La proposta nasce da un problema sotto gli occhi di tutti: i continui interventi di enti e aziende – da Acea a Enel, passando per le società della fibra ottica – che aprono cantieri in diversi punti della città, lasciando spesso dietro di sé ripristini non adeguati. «In giro per la città – ha spiegato Mecozzi in aula – vediamo cantieri ovunque. I disagi temporanei vanno accettati, perché portano a servizi migliori, ma il vero problema arriva dopo, quando le strade vengono ripristinate male, con avvallamenti e buche che diventano pericolose per pedoni e veicoli». Attualmente, il regolamento comunale prevede che chi esegue i lavori provveda anche a verificarne la corretta esecuzione. Una situazione che, come ha ironizzato lo stesso consigliere, «è un po’ come chiedere all’oste se il vino è buono». Con la modifica proposta, invece, il collaudo dovrà essere effettuato esclusivamente dai tecnici del Comune, che avranno il compito di verificare la conformità delle opere rispetto all’autorizzazione concessa. La mozione stabilisce inoltre che, al termine dei lavori, il richiedente dovrà comunicare la chiusura del cantiere entro 30 giorni, fornendo documentazione completa e fotografica delle varie fasi di intervento (scavo, posa dei cavidotti, rinterro e ripristino finale). In caso di mancata comunicazione o di esito negativo del collaudo, l’ufficio competente potrà imporre le opere necessarie per riportare l’area “a regola d’arte” e, se necessario, richiedere il risarcimento dei danni. «Sarà un impegno in più per gli uffici – ha riconosciuto Mecozzi – ma indispensabile per garantire trasparenza, sicurezza e tutela del bene pubblico».