«Il consiglio regionale ha approvato la legge di istituzione del garante per la tutela delle persone con disabilità, iniziativa che sta particolarmente a cuore al gruppo di Fratelli d’Italia».

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini. «Si tratta infatti di una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura dalla collega Laura Corrotti, ma che la precedente amministrazione di sinistra non aveva ritenuto prioritaria. Con questa legge abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra volontà di essere vicini con i fatti alle persone fragili e di voler attuare le migliori politiche di sostegno per le fasce più deboli attraverso una figura dedicata. Una grande battaglia di civiltà che l'assessore Massimiliano Maselli ha portato avanti con determinazione e che il nostro gruppo ha sostenuto con convinzione dall'inizio, impegnandosi ad accelerare i tempi di approvazione e conseguendo il risultato nei primi cento giorni della Giunta Rocca. Un ruolo determinante da questo punto di vista lo ha svolto la Commissione Sanità e Politiche Sociali presieduta dalla nostra consigliera Alessia Savo. Adesso è necessario individuare la figura più qualificata per svolgere questo importante compito, ovvero garantire i diritti dei soggetti fragili e supportare la Giunta e il Consiglio nella promozione delle politiche più efficaci», conclude Sabatini.