Il capogruppo di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) in commissione Affari costituzionali Filiberto Zaratti ha presentato una interrogazione ai ministri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e della Cultura.

«Abbiamo presentato una interrogazione parlamentare per sapere cosa hanno da dire i ministri Salvini, Pichetto e Giuli, su un progetto fa gola agli speculatori ma non a chi tiene al territorio, alle sue bellezze, alla sua comunità, perché non porterà ricchezza ma solo cemento impattante e affari per le grandi compagnie. ` Inoltre, il luogo non è morfologicamente adatto per le grandi navi».