CIVITAVECCHIA – I Giovani Democratici di Civitavecchia sostengono con convinzione la posizione espressa dal Partito Democratico e dal segretario Enrico Luciani sulla realizzazione del servizio di Radioterapia presso l’Ospedale San Paolo.

«Un’opera attesa da anni – scrivono i giovani dem in una foto – e frutto di un lungo lavoro istituzionale portato avanti con fermezza da più attori politici e non, che oggi deve essere finalizzato senza ulteriori ritardi e senza inutili tentativi di riscriverne la storia. È necessario ribadire, con chiarezza e rigore, che questo risultato non è il frutto dell’iniziativa di una singola consigliera regionale, oggi impegnata in una maldestra operazione di appropriazione politica, bensì di un percorso che affonda le sue radici nel 2016, quando il consigliere Gino De Paolis presentò l’ordine del giorno alla Legge di Stabilità Regionale per la creazione di centri di Radioterapia nella Asl Roma 4. Da allora il coinvolgimento di figure istituzionali come i consiglieri regionali Porello e Tidei, il deputato Battilocchio e lo stesso Enrico Luciani, insieme all’impegno della Curia e della Fondazione Cariciv, ha portato all’inserimento del progetto nel Piano Decennale degli Investimenti in Edilizia Sanitaria nel 2022, con uno stanziamento di 8,4 milioni di euro».

Il centrodestra regionale, secondo i Gd, «ha fatto quello che era giusto fare confermando e spostando su un altro fondo di investimento, per permetterne la realizzazione, un' opera già definita e finanziata. Eppure, notiamo il tentativo di alcuni esponenti locali di attribuirsi un risultato che è il frutto di un lungo lavoro istituzionale e politico, portato avanti nel tempo da diversi esponenti del territorio. Il centrodestra ha dato certamente un contributo importante, ma è fondamentale altresì riconoscere il percorso che ha reso possibile questo traguardo, tenendo a mente che l'obiettivo principale è esclusivamente uno: dotare la nostra città di un servizio essenziale. Ora il centrodestra e la Giunta Rocca devono assumersi la responsabilità di finalizzare rapidamente il progetto, senza continuare a perdere tempo in una sterile gara alla strumentalizzazione politica. La Radioterapia e la salute dei nostri concittadini non sono un palco elettorale, ma un servizio indispensabile per Civitavecchia e le località limitrofe. La salute pubblica merita rispetto e serietà, non propaganda e passerelle. Chi rappresenta il nostro territorio in Regione dovrebbe tenerlo sempre a mente; in caso contrario, i Giovani Democratici di Civitavecchia – concludono – saranno pronti a ricordarglielo».

