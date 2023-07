ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente è beneficiario di un finanziamento di 350mila euro per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo è stato possibile grazie all’avviso pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a cui l’amministrazione comunale ha partecipato con successo e con il quale sono state messe a bando risorse provenienti dal PNRR dell’Unione Europea per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di quelli esistenti. Il progetto proposto e ammesso ai fondi consiste nell’installazione di nuove isole ecologiche automatizzate sia nel capoluogo che nelle frazioni Torre Alfina e Trevinano. Tali isole consentiranno il conferimento dei rifiuti tramite schede magnetiche e di esse potranno usufruire anche cittadini non residenti nel territorio comunale (ad esempio, i proprietari di seconde case) e attività commerciali che ne faranno richiesta. Inoltre, saranno effettuati interventi per migliorare l’isola ecologica già esistente, grazie all’installazione di una videocamera di sorveglianza, di una nuova recinzione e di un sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti in entrata e in uscita. I lavori inizieranno entro dicembre 2023.

«Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Comune – commenta l’assessore all’ambiente Glauco Clementucci – e con queste risorse incentiveremo ulteriormente la raccolta differenziata, andando incontro alle esigenze dei cittadini. Infatti, le nuove isole ecologiche ‘intelligenti’ permetteranno a chi vive soprattutto nelle frazioni, ma non solo, di conferire i rifiuti in modo corretto anche al di fuori degli orari previsti per il ritiro. Tengo infine a sottolineare – conclude – che il Comune di Acquapendente è riuscito a ottenere un altro rilevante finanziamento dal Pnrr, a conferma della positiva e concreta progettazione che questa amministrazione porta avanti».