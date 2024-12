ACQUAPENDENTE - Raccolta differenziata: Acquapendente tra i primi dieci Comune medi del Lazio. L'amministrazione premiata da Legambiente grazie al suo 77,89%.

All’iniziativa, in rappresentanza dell'amministrazione Comunale di Acquapendente, ha partecipato l'assessore all'ambiente Glauco Clementucci. In particolare, Acquapendente si è classificata al decimo posto nel Lazio, con un ottimo 77,89% di raccolta differenziata tra tutti i comuni di categoria media, compresi, cioè, tra i cinquemila e cinquantamila abitanti. I dati sono relativi all'anno 2022. «Ringraziamo i cittadini e l'impresa operatrice della raccolta rifiuti, perché è grazie al loro impegno, senso civico e professionalità che abbiamo raggiunto un importante risultato in tema di raccolta differenziata e di tutela dell'ambiente. Anche in futuro abbiamo in programma ulteriori misure e iniziative per incrementare ancora di più le buone pratiche di differenziazione e riciclo dei rifiuti, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità», fanno sapere dall’amministrazione.

