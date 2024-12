“Nel dibattito in consiglio comunale intorno ai nuovi assetti della giunta abbiamo ascoltato numerose inesattezze che è opportuno correggere. La prima cosa da ribadire è che non è stato cacciato nessuno. Lo scorso mese di aprile decidemmo che fosse necessario fare un check up all’esecutivo, nel periodo compreso tra il post Santa Rosa e settembre tenendo conto delle situazioni che erano state rappresentate da parte di alcuni assessori i quali avevano manifestato l’intenzione di dedicarsi ad altri impegni e così è stato fatto. Mi riferisco ovviamente a Silvio Franco e a Vittorio Sgarbi. Silvio Franco ha del resto spiegato ufficialmente i motivi personali che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni e non c’è veramente alcuno spazio per equivoci e illazioni. Noi esponenti della maggioranza li salutiamo con sincero rimpianto. Il mio augurio di buon lavoro è rivolto ai neo assessori Rosanna Giliberto e Giancarlo Martinengo. Di entrambi conosciamo molto bene il valore. Ma voglio salutare anche i consiglieri comunali che sono subentrati a loro perché sono fortunati. Nei prossimi mesi raccoglieranno infatti, molto probabilmente, i frutti del proficuo e serrato lavoro che è stato svolto nel corso di questi due anni da parte della giunta Frontini e della sua maggioranza. Questa revisione della giunta è avvenuta in un contesto di grande serenità, lontano anni luce da alcune ricostruzioni tempestose che abbiamo ascoltato e letto in questo periodo. È stato rassicurante assistere alla pacatezza e alla determinazione costruttiva con la quale i protagonisti di questa azione hanno lavorato, tenendo sempre la barra rivolta solo ed esclusivamente in direzione dell’interesse dei viterbesi e della nostra città”.

Paolo Moricoli

consigliere comunale (Viterbo 2020)