«Grande orgoglio per il nostro territorio e per Forza Italia!». Così il consigliere comunale di Forza Italia commenta la prima Giornata nazionale delle periferie che si è svolta il 24 giugno, istituita «grazie all’iniziativa del deputato Alessandro Battilocchio, espressione del nostro territorio e promotore della legge 170/2024 (poi sottoscritta da parlamentari di tutti i gruppi politici) che ha reso possibile questo importante traguardo».

«È una giornata che assume un significato profondo, perché richiama l’attenzione su quelle aree troppo spesso dimenticate, ma che rappresentano una parte essenziale del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Le periferie non sono margini, ma luoghi vivi, pieni di energia, con comunità che chiedono ascolto e opportunità – commenta ancora il consigliere comunale civitavecchiese – A confermare il valore di questa giornata sono stati gli interventi delle più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare l’importanza di garantire inclusività, sicurezza e pari dignità a tutti i cittadini, anche a quelli che vivono nelle zone più decentrate. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha sottolineato come le periferie rappresentino una risorsa, non un problema. E il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, intervenendo durante l’iter parlamentare della legge, ha parlato di un atto concreto di attenzione istituzionale verso milioni di italiani che vivono lontano dai centri, ribadendo che anche lì batte forte il cuore del Paese».

«Questa giornata parla anche a Civitavecchia, città dove troppe volte le periferie sono state dimenticate e lasciate ai margini. È un segnale forte che ci impegna ancora di più a portare avanti una visione inclusiva, che metta al centro i quartieri, le frazioni e tutte quelle aree che meritano gli stessi diritti e servizi del centro. Forza Italia c’è, e continuerà a battersi in ogni sede – locale e nazionale – per dare voce e risposte ai bisogni reali delle nostre comunità», conclude Grossi.