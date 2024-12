CIVITAVECCHIA – “Quale America per l’Italia, quale Italia per l’America” sarà il tema centrale dell’incontro che si svolgerà, a Civitavecchia, giovedì prossimo alle ore 18 presso l’hotel “San Giorgio” dove il professor Andrea Margelletti, presidente del Ce.S.I. in un faccia a faccia con Alessio De Sio, presidente dell’Ass.ne S.M.A.R.T. organizzatore dell’evento, dialogherà sulla imminente scadenza elettorale che coinvolgerà i cittadini statunitensi.

Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali di Roma è dal 2012 Consigliere del Ministro della Difesa nei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte II, Draghi e Meloni. La sua preparazione pari al suo equilibrio lo rende interlocutore credibile per affrontare un tema così impegnativo e, a prima vista, così lontano dalle problematiche italiane e, perché no, anche locali; eppure scandagliare questo nuovo capitolo della politica estera permetterà anche di comprendere la cornice dove il nostro Paese agisce e viene chiamato a confrontarsi sui grandi temi come lo sviluppo, l’ambiente, l’economia, i diritti, la sicurezza e la pace.

Commentatore di politica e sicurezza internazionale per la Rai, Mediaset, CNN, Al Jazeera, SKY, MSNBC, il professor Margelletti è docente universitario presso l’università di Perugia , presso la Scuola di Formazione del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), presso la Scuola Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), presso il Centro Studi sulle Operazioni post- Conflict dell’Esercito Italiano e presso il Centro Interforze Intelligence dello Stato Maggiore della Difesa.

Sono previsti i saluti del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e della consigliera regionale Emanuela Mari, presidente della Commissione Affari Europei Regione Lazio.

Modera Michele Trotta, portavoce Ass.ne S.M.A.R.T.

©RIPRODUZIONE RISERVATA