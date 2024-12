Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: oltre 1200 questionari compilati in quattro giorni. Ne dà notizia l'assessore alla qualità degli spazi urbani, viabilità e mobilità sostenibile Emanuele Aronne, che aggiunge: «Un segnale di grande partecipazione e interesse da parte della popolazione. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti. La nostra città ha bisogno di una pianificazione e di una serie di interventi che vadano a modificare l'attuale mobilità e migliorare quindi la qualità della vita. Interventi che, vogliamo ribadirlo, verranno realizzati a seguito di indagini conoscitive e attraverso dati certi, raccolti con metodi scientifici e certificati. In tutto questo saranno coinvolti i cittadini e tutti coloro che a vario titolo vivono la nostra città. Tra le forme di partecipazione e cittadinanza attiva ricordiamo il questionario – prosegue l'assessore Aronne -. Uno strumento che sta riscuotendo davvero grande successo, lanciato solamente quattro giorni fa in occasione della conferenza stampa. Tutti possono dare il proprio contributo, segnalando criticità e proponendo miglioramenti. Rinnoviamo il nostro invito alla compilazione – conclude l'assessore -. Più è ampio il campione di dati raccolti, più sarà importante e prezioso il contributo fornito dai cittadini». Il questionario è raggiungibile attraverso la home page del sito istituzionale, all'interno dell'apposita sezione dedicata al Pums, e può essere compilato direttamente online al link https://tpsurvey.it/349247?lang=it.

