CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia guarda avanti. Ieri, per la prima volta, il consiglio comunale ha approvato il PSSE (Programma Strategico di Sviluppo Economico), a cui sono seguiti il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e il progetto della nuova strada di collegamento tra l’autostrada e il porto, che prevede una nuova uscita autostradale pensata per decongestionare il centro dal traffico pesante».

È il commento dell’assessore a Urbanistica e Commercio Enzo D’Antò all’indomani del consiglio comunale di ieri. Per il pentastellato si tratta di «un piano ambizioso, una visione chiara: costruire oggi la Civitavecchia di domani, una città che ha deciso di non perdere più opportunità. Un risultato importante, frutto di un lavoro corale. Il mio ringraziamento va innanzitutto al Sindaco, per il sostegno costante e determinante in ogni fase; al consigliere Cangani, che mi affianca in tutte le iniziative, permettendomi di realizzare molto più di quanto potrei da solo; a tutti i consiglieri comunali, con una menzione speciale per quelli del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno mettono in campo passione e impegno autentico; e ancora, agli uffici comunali e ai consulenti di ASP Finance, la cui competenza ha spesso fatto la differenza».

A testimoniare il valore del lavoro svolto, secondo l’assessore, «è arrivato anche il riconoscimento dell’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha selezionato il PSSE per essere esposto alla Rassegna Urbanistica Regionale presso la Casa dell’Architettura a Roma. Un motivo di orgoglio per tutta la città. Continuiamo così. Con visione, concretezza e determinazione. Civitavecchia merita il meglio. E insieme, possiamo costruirlo».

Soddisfazione anche per il gruppo territoriale del M5S che commenta, in una nota a firma del coordinatore Emanuele Focone, il risultato. «Giornata storica – scrivono – per Civitavecchia, che grazie al lavoro del movimento cinque stelle e del nostro assessore Enzo d’Anto’, volta finalmente pagina dopo cinque anni segnati da incertezza amministrativa, improvvisazione e mancanza di visione. Come Movimento 5 stelle lo abbiamo sempre sostenuto, l’unico modo per rilanciare la città era quello di progettare e costruire una visione a medio lungo termine. Con l’approvazione in consiglio comunale del primo Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE), l’amministrazione comunale inaugura ufficialmente una nuova fase di programmazione e pianificazione strategica per il futuro della città. Un risultato accolto con grande entusiasmo e soddisfazione dalla maggioranza, che ha sottolineato l’impegno costante e la coesione politica alla base di questo importante traguardo. In particolare, è stato elogiato il lavoro del nostro assessore all’urbanistica Enzo D’Anto, che ha fortemente voluto ed ha guidato il processo di stesura del piano con determinazione e competenza, affiancato da una squadra di governo sempre più solida e focalizzata esclusivamente sugli interessi della città. Il PSSE rappresenta una novità assoluta per Civitavecchia: mai prima d’ora era stato redatto un documento organico capace di mettere nero su bianco una visione integrata dello sviluppo urbano, economico e sociale. Il piano traccia una direzione chiara per il futuro, puntando a rafforzare la vocazione turistica della città senza rinunciare alla sua storica anima industriale. Civitavecchia ha finalmente uno strumento che consente di pianificare interventi strutturali e di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Una città non può vivere di approssimazione e proclami, ma ha bisogno di progettualità e visione. Oggi, grazie a questo lavoro corale, possiamo dire che il cambiamento è iniziato. Il PSSE – concludono i pentastellati nella nota – sarà ora la base per l’attivazione di investimenti, la promozione di nuove politiche urbane e la definizione di progetti integrati per rilanciare Civitavecchia come polo strategico del turismo e dello sviluppo sostenibile nel Lazio».

