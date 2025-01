CAPRAROLA - Il circolo comunale di Fratelli d’Italia torna a chiedere un intervento urgente e non più rinviabile, sulla strada provinciale Lago di Vico, al presidente della Provincia, Alessandro Romoli.

La strada oggetto della richiesta versa in condizioni drammatiche per non dire indecenti come testimoniano le foto. «Un tratto addirittura chiuso da oltre 3 mesi – le parole del portavoce del circolo di FdI di Caprarola Vincenzo Belpassi -, con conseguente enorme disagio vissuto quotidianamente dai fruitori abitudinari di questa arteria stradale, abitanti, agricoltori, ed enorme danno d’immagine, sotto il punto di vista turistico, al Lago di Vico».

Il circolo comunale di Fratelli d’Italia di Caprarola chiede alla provincia di Viterbo, al presidente Romoli, di non sfuggire più alle proprie responsabilità e di intervenire immediatamente per riaprire il tratto di strada interrotta». «L’inerzia della Provincia di Viterbo su questa situazione rasenta il vergognoso e non può più essere tollerata” conclude Belpassi», conclude il circolo comunale di Fratelli d’Italia di Caprarola.

