«ll neo costituito comitato del quartiere Santa Lucia testimonia il raggiungimento di un traguardo inaspettato, figlio di un’interlocuzione costruttiva avviata con l’amministrazione». Così il comitato Santa Lucia, che spiega: «Non solo la modifica da parte del comune di Viterbo di un errato progetto sulla viabilità del quartiere a beneficio della vivibilità dello stesso. Non solo la riqualificazione del parco verde e la realizzazione di un ponte ciclopedonale di collegamento dolce al polo sportivo di Santa Barbara, ma c’è d più: è accaduto, infatti, che alla riunione indetta presso l’ex cinema Trieste il 9 maggio scorso, abbiamo ottenuto, in una sala gremita di cittadini, la spontanea compartecipazione compatta di tutta la giunta Frontini, sindaca e vice compresi, unitamente ad altre autorità politiche, per ascoltare la relazione dell’assessore Aronne, illustrativa del nuovo assetto. Compartecipazione - spiegano dal Comitato - che è stata percepita come omaggio all’approccio costruttivo di tutto il quartiere Santa Lucia rappresentato dall’omonimo comitato. Il comitato, per questa ragione, sente il dovere di ringraziare la sindaca, il vice, l’assessore Aronne, l’assessore Floris e tutta la giunta intervenuta per aver dato prova, concreta, di vicinanza alle esigenze dei cittadini. Quella concretezza che spesso viene lamentata ai governanti. Il comitato sente altresì il dovere di ringraziare la consigliera Troncarelli e tutto il proprio gruppo consigliare per l’indispensabile impegno profuso per la riuscita dell’operazione; un impegno particolarmente apprezzato perché spontaneo e nell’interesse dei cittadini, messo in atto superando il diverso collocamento e ruolo nell’attuale scacchiere politico viterbese; testimonianza di una opposizione seria e costruttiva».

«Il comitato sente il dovere civico di rendere pubblica la notizia affinché resti traccia del diverso modo di rapportarsi con la politica ed affinché resti traccia del comportamento virtuoso messo in atto dalla maggioranza e da una parte dell’opposizione con l’auspicio che, a beneficio dei cittadini viterbesi, questa esperienza possa in futuro ripetersi su altri fronti», conclude il comitato Santa Lucia.

