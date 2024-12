SANTA MARINELLA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dopo l’approvazione della delibera sul bilancio, la maggioranza si è trovata senza il numero legale, per l’allontanamento della consigliera Patrizia Befani per questioni di salute. Subito dopo, a mantenere in piedi la seduta pubblica, sono stati tutti i consiglieri di minoranza, ad eccezione di Alina Baciu, che ha deciso di abbandonare l’aula.

“Oggi mi sento in dovere di fare chiarezza sul comportamento tenuto da me e dai rispettivi consiglieri della maggioranza e dell'opposizione – spiega Ilaria Fantozzi, consigliere di Fratelli D’Italia - la riunione del consiglio comunale era perfettamente regolare in quanto, al suo avvio, la presenza dei consiglieri ne garantivano la legittimità. Dopo il secondo punto, il consigliere Patrizia Befani si è dovuta assentare perché si sentiva poco bene. Con la sua uscita è venuto così a mancare il numero legale. A questo punto, ho dovuto decidere in pochi secondi se alzarmi ed uscire dall’aula, facendo mancare il numero legale o rimanere e, pur con il mio voto contrario, garantire alla nostra città un finanziamento che altrimenti non sarebbe mai stato assegnato. I consiglieri d’opposizione che sono rimasti, hanno tutti votato contro poiché le risposte alle domande da noi poste non sono state abbastanza esaustive ma prima di votare sono rimasti a discutere e a porre domande per capire meglio la questione. Controvoglia ho deciso per la seconda opzione e cioè consentire alla città di godere di un beneficio che va a favore di tutta la collettività”.

“Sarò pronta a vigilare e a controllare l’effettivo utilizzo di questi fondi – conclude la Fantozzi - sono alla mia prima esperienza come consigliere comunale ma con estrema serietà e coerenza con me stessa e con le persone che mi seguono, prendo le decisioni che ritengo più opportune. Non presto il fianco in nessun modo all’amministrazione Tidei a cui ho sempre fatto opposizione anche al difuori dei banchi del consiglio comunale ma il bene della collettività viene prima di ogni schieramento politico”.

