CIVITA CASTELLANA aderisce al progetto “Tuscia la terra del cinema”, con l’allestimento di due pannelli, uno in piazza Matteotti e l’altro in prossimità del Forte Sangallo, indicanti la realizzazione di opere cinematografiche nel territorio comunale, oltre he con l’avvio di una partnership con finalità cineturistiche e promozionali.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione Cineclub del Genio, che ha chiesto a Civita Castellana di entrare a far parte del progetto che esalta i luoghi della Tuscia teatro di set cinematografici – spiega il sindaco Luca Giampieri -. Credo si tratti di una bella opportunità per promuovere la nostra città e la sua storia cinematografica, ma anche per sviluppare nuove fonti di attrazione turistica e sostenere la crescita economica locale. Molte produzioni, infatti, anche in tempi recentissimi hanno scelto i nostri pittoreschi paesaggi come sfondo per le loro storie». Non solo la celebrazione del passato, ma anche quindi uno sguardo verso il futuro. «Al Comune di Civita Castellana è stato chiesto proprio oggi (ieri, ndr) dalla Regione di partecipare alla mappatura che l’amministrazione Rocca sta facendo dei vari centri del Lazio in chiave cinematografica - aggiunge Giampieri -, con l'obiettivo di creare una rete di amministrazioni locali preparate ad accogliere le produzioni audiovisive nazionali ed estere. ‘L'arrivo nel settore audiovisivo italiano di operatori internazionali e piattaforme dedicate’ si legge nella nota della Regione ‘rende, infatti, ancora più cruciale il coinvolgimento dei territori del Lazio, in un'azione di promozione della bellezza e dell'unicità dei nostri centri. La promozione di nuovi scenari per le opere cinematografiche e per la grande serialità, con il ritorno economico che esse innescano sul territorio, rappresentano fondamentali occasioni di sviluppo’».

«I pannelli informativi, uno a cura del Comune e l’altro del Cineclub del Genio, saranno una finestra sul passato cinematografico di Civita Castellana e una testimonianza tangibile del suo ruolo nella settima arte - conclude il primo cittadino -. Ma soprattutto con la collaborazione che avvieremo con la Regione Lazio, attraverso la valorizzazione dei luoghi del cinema, daremo nuova vita ai nostri tesori nascosti e rafforzeremo il senso di orgoglio e appartenenza dei nostri cittadini».

