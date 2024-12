TARQUINIA - Alessandro Giulivi scende in campo per le prossime elezioni comunali, confermando la sua volontà di lavorare per la città di Tarquinia con un secondo mandato. La conferma arriva direttamente dal sindaco nel corso della conferenza stampa convocata stamane al ristorante Gradinoro al Lido, poco prima del taglio del nastro per l’inaugurazione della fiera.

L’annuncio del primo cittadino è avvenuto davanti a una folta platea. “La mia candidatura in qualche modo era già ufficiale - ha detto Giulivi - perché dobbiamo completare ancora tanti progetti. Il programma è diviso in tre fasi e parte da quello che abbiamo fatto in questi cinque anni, Covid compreso. Grazie a una lunga progettazione siamo arrivati al completamento di moltissime opere e all’avvio di molte altre che porteremo a termine nei prossimi cinque anni”.

Importante, per la corsa alle comunali, la presenza di Fratelli d’Italia che appoggia in maniera forte la candidatura di Giulivi.

“Le elezioni si fanno ma si fanno con programmi, dati certi e fondi sicuri - ha detto il sindaco -. Grazie a Fratelli d’Italia, oggi, abbiamo una filiera completa tra Europa, Governo, Regione e Provincia che ci garantirà benefici economici e rapidità di intervento. Tarquinia è in una fase in cui si sta trasformando da paese a città e continueremo a lavorare per questo».

«Il programma è dedicato ad Ada Iacobini e Valentina Paterna, con tanto di dedica nel progetto editoriale - ha anche detto Giulivi - e non poteva essere altrimenti: hanno contribuito a scrivere molte pagine di questa amministrazione e contribuiranno a scrivere anche quelle future”.

Presenti all'incontro, tra amministratori uscenti e candidati futuri, il commissario di Fratelli d'Italia per Tarquinia Gianmaria Santucci che ha ricordato il grande lavoro di Fratelli d’Italia a tutti i livelli, elogiando il lavoro svolto dal sindaco Giulivi. Durante la conferenza ha preso la parola anche il presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti.

Nelle parole sia del sindaco Giulivi sia del commissario Santucci l’importanza di lavorare per un centrodestra unito. Un messaggio, quello di Giulivi, neanche troppo velato indirizzato alle forze politiche di centrodestra affinché convergano, tutte, nel suo progetto per Tarquinia città. «Se poi - ha detto - preferite rimanere “paese”, allora non mi votate».

