SANTA MARINELLA – Il Partito Democratico di Santa Marinella continua la sua battaglia contro la privatizzazione del castello di Santa Severa. “Chiederemo a Città Metropolitana un intervento e lo chiederemo anche alle altre forze politiche, alle associazioni, ai cittadini, al mondo dell’arte e della cultura – dice la segretaria Lucia Gaglione - di unirsi alla nostra voce inascoltata con la quale chiediamo al Presidente Rocca di rompere il silenzio e mettere in calendario le risposte alle interrogazioni, ma soprattutto di trovare uno spazio per venire al castello di Santa Severa e rendersi conto che il nostro non è un capriccio, ma un reale timore che il maniero perda la sua identità storico culturale e si spenga lentamente facendo spegnere anche la città.

Vogliamo conoscere il destino del castello di Santa Severa al più presto, perché sulle vostre legittime scelte vigileremo affinché non venga demolito uno straordinario modello culturale, patrimonio pubblico destinato a splendere come in questi ultimi dieci anni.

Confidiamo nel Presidente Rocca, nel poter dare un segnale di amore verso un bene che ha dato lustro al nostro territorio e alla nostra Regione”.