SANTA MARINELLA – Sulle primarie del Pd che si sono tenute a Santa Marinella interviene il segretario cittadino dem Lucia Gaglione. “Alle primarie – dice l’esponente politica – anche in città si conferma il trend regionale, con il cento per cento delle preferenze a Daniele Leodori che diventa segretario regionale. Vogliamo fare i migliori auguri di buon lavoro al nostro nuovo segretario. Tra le liste a sostegno di Leodori spicca Rete Democratica che si conferma prima. Ad essere candidati in questa lista anche due dei nostri amministratori locali del Pd, l’assessore Andrea Amanati e la consigliera Paola Fratarcangeli, che, pur non essendo riusciti ad entrare nell’assemblea regionale, hanno ottenuto al nostro gazebo il novanta per cento delle preferenze, contribuendo così alla vittoria di Rete Democratica. Voglio davvero ringraziarli per essersi messi così generosamente a disposizione del partito. I complimenti vanno inoltre a Brunella Franceschini, ex assessore dem alla cultura di Allumiere e a Manuele Magagnini, segretario del circolo di Canale Monterano, entrambi eletti in assemblea regionale. Con il loro ingresso potranno ben rappresentare tutto il territorio della provincia di Roma nord e saranno il punto di riferimento per noi tutti. È stata una bella giornata di democrazia, che ha registrato una partecipazione inaspettata non solo da parte dei nostri iscritti, ma anche da parte della cittadinanza. In questa direzione, il Partito Democratico di Santa Marinella Santa Severa lavorerà insieme alla rete dei circoli per la costruzione di un nuovo progetto politico, partendo proprio dall’ascolto dei territori”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA