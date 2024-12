ALLUMIERE - Per il Partito Democratico di Allumiere: "Prima le persone. Immigrazione, diritti, accoglienza e inclusione".

Imperdibile iniziativa dedicata all'inclusione e ad altri temi importanti in programma venerdì 22 ad Allumiere promossa dalla sezione collinare del Partito Democratico.

Domani, a partire dalle ore 17.30, presso il Centro Anziani il PD di Allumiere darà vita a un incontro aperto a tutte e tutti e che sarà dedicato al tema dell'immigrazione, dei diritti, dell'accoglienza e dell'inclusione.

Sono, infatti, diverse le proposte concrete che il Partito Democratico guidato da Elly Schlein intende portare avanti, fra questi il superamento compiuto e definitivo della "Bossi-Fini", i canali d’accesso legali, le opportunità di integrazione, forme di permesso temporaneo connesse alla ricerca del lavoro, i piani nazionali per la formazione e la riqualificazione professionali, nonché le svolte necessarie a livello europeo, con regole capaci di andare oltre gli "accordi di Dublino" la logica dell’obbligo della redistribuzione della responsabilità dell’accoglienza, una Mare Nostrum europea.

Importante anche rilanciare la riforma della Cittadinanza.

“Siamo fermamente convinti che sull’immigrazione si debba cambiare prospettiva e azioni sia in Italia che nella nostra realtà locale - spiegano dal direttivo del PD - in generale è importante superare la stagione della paura e affrontare il tema dell’immigrazione come una grande questione da gestire e governare".

L’iniziativa è stata pensata anche per affrontare il tema attraverso lo sguardo locale: “Non dimentichiamo che ad Allumiere, presso la Farnesiana, è operativo un CAS che ospita molti immigrati di diversa nazionalità e questo ci dimostra che prima di tutto non possiamo nascondere la realtà: l’accoglienza è necessaria, ma deve essere organizzata e arricchita di un presidio costante - proseguono dal direttivo del Partito democratico di Allumiere - di tutto questo parleremo con Marco Pacciotti, direzione nazionale PD ed esperto di immigrazione, Emiliano Minnucci, direzione regionale PD Lazio e Silvia Marongiu, forum immigrazione PD Provincia di Roma".

Marco Paciotto (direzione nazionale PD ed esperto di immigrazione) a proposito di questo incontro spiega: "L'immigrazione è ancora considerata un tema di nicchia per esperti, è invece una chiave di lettura importante per interpretare i processi di cambiamento già in corso in tutta Italia e che riguarda quindi anche i centri più piccoli e le loro comunità.

Di questo e altro parleremo venerdì ad Allumiere insieme a Silvia Marongiu, Brunella Franceschini e Emiliano Minnucci. Vi aspettiamo".

