Il Comune rende noto che, in vista della presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, al fine di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali – entro 24 ore dalla richiesta – l'ufficio elettorale, ubicato provvisoriamente in via Cavour 10, rispetterà il seguente orario di apertura: sabato 27 aprile 2024 dalle 8 alle ore 12; domenica 28 aprile 2024 dalle 8 alle 12; lunedì 29 aprile 2024 dalle 8 alle 18; martedì 30 aprile 2024 dalle 8 alle 20; mercoledì 1° maggio 2024 dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ricorda che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa. Si ricorda che per i soggetti titolati di partiti politici o movimenti politici o liste di candidati è possibile richiedere o acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 legge n. 53/1990.

Gli indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire le suddette richieste sono protocollo@pec.comuneviterbo.it - elettorale@pec.comuneviterbo.it. Inoltre, l'apposito decreto del ministro dell’Interno ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, a partire dallo scorso 4 marzo sono stati attivati sul portale dell’Anpr (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all’elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

