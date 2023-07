SANTA MARINELLA – La chiusura della strada che porta ai parcheggi comunali in località La Toscana, da parte dell’Anas, ha mandato su tutte le furie il sindaco Tidei che minaccia denunce in Procura e attacca anche l’opposizione di centro destra che reputa responsabile dei disagi creati ai villeggianti che frequentano le spiagge libere di quel litorale. La minoranza in consiglio comunale, però, non ci sta e risponde per le rime.

“Ribadendo per l'ennesima volta che l'opposizione per sua natura ha l'obbligo e il dovere di controllare che tutte le iniziative intraprese dall'amministrazione comunale vengano effettuate nel rispetto della legalità e nell'interesse dei cittadini e degli operatori – spiegano i consiglieri di minoranza - non chiederemo certo il permesso al sindaco riguardo gli atti da controllare, i sopralluoghi da fare, le iniziative da promuovere. Se ne faccia una ragione, la nostra azione di opposizione attiva è appena all'inizio. Il sindaco non può e non deve attribuire all'opposizione la sua imperizia, la poca lungimiranza e la cattiva programmazione, come nel caso del noto problema dei parcheggi della Toscana. Prenderemo sempre posizione, nel rispetto della legalità e delle funzioni per cui siamo stati eletti vigilando, controllando, dando risposte alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini che ogni giorno ci contattano. Dichiariamo altresì che non ci lasceremo intimidire da minacce più o meno velate di denunce alla Procura della Repubblica. Bene ha fatto ad assumersi tutte le responsabilità del caso, poiché è indubbio che siano solo sue”.

