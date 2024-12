CIVITA CASTELLANA - «Ormai è trascorso un mese dall’interrogazione con cui abbiamo chiesto al comune di Civita Castellana di conoscere se lo stesso sia stato o meno interpellato o se comunque abbia assunto posizioni circa il progetto di realizzazione di pozzi geotermici esplorativi in località Piani e Servelli nel comune di Caprarola che potrebbero potenzialmente avere riflessi negativi anche nel nostro comune in virtù del fatto che verrebbero realizzati nelle vicinanze della sorgente del Barco da cui attinge acqua anche la popolazione civitonica». Lo dice il consigliere pentastellato Valerio Biondi, che spiega: «Fino ad oggi, come troppo spesso accade, nessuna risposta e silenzio più totale; eppure l’interrogazione non è complessa e la risposta, positiva o negativa, non richiede studi o analisi che portino via ore e ore di tempo. Intanto - aggiunge il consigliere comunale civitonico - l’iter del progetto va avanti spedito nonostante le diffide e le osservazioni presentate da vari attori, pubblici e privati. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo ritenuto doveroso presentare le nostre preoccupazioni e considerazioni rispetto alla fattibilità dell’opera ed ai “potenziali ed eventuali” rischi per la salute pubblica».

«Infine ieri (giovedì, ndr) abbiamo trasmesso un sollecito formale a mezzo pec affinché la nostra amministrazione comunale ci dia le risposte richieste e ci permetta di capire come impostare le future azioni» dice in conclusione il consigliere Biondi

©RIPRODUZIONE RISERVATA