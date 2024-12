CIVITAVECCHIA – «Nel giorno della ricorrenza di Santa Caterina da Siena, patrona del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, voglio rivolgere un deferente ringraziamento a tutte le Crocerossine di Civitavecchia, e so che sono tante, ed un saluto alla loro Ispettrice Sorella Esposito».

Lo dice Paolo Poletti, candidato sindaco a Civitavecchia.

«Il ruolo del Volontariato – prosegue – è determinante per lo sviluppo e la coesione di ogni Comunità sociale, promuovendo la solidarietà tra i cittadini e contribuendo a creare legami più stretti e forti tra le persone. Non si tratta solo di supporto alle vulnerabilità o di accompagnamento sociale ma di una rete fatta di impegno, abnegazione e sussidiarietà che interviene dove il settore pubblico è carente o non può giungere con la tempestività del caso. Avrò cura di sviluppare e potenziare il coinvolgimento civico delle Associazioni attraverso la partecipazione a progetti dove l’Amministrazione comunale gioca un ruolo importante ma inefficace senza il supporto del Volontariato organizzato».

«C’è poi – sottolinea Poletti – il settore della risposta alle emergenze, non solo locali, nelle quali il ruolo delle Crocerossine è determinate, forti della loro Storia lunga 116 anni e della loro organizzazione capillare diffusa in tutto il Paese che rende Civitavecchia orgogliosa per l’impegno delle sue cittadine in uniforme. Auguri a tutte le Crocerossine di Civitavecchia, auguri a tutti i civitavecchiesi impegnati nel volontariato con la promessa di un’Amministrazione comunale vicina, leale e disponibile ad aiutare chi si impegna disinteressatamente ed in prima persona per gli altri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA