CIVITAVECCHIA – Non si dimetterà, anzi manterrà il posto in consiglio comunale, con l’obiettivo di mettersi a disposizione della città. Il candidato sindaco di Forza Italia e Italia Viva Paolo Poletti analizza i risultati del primo turno di amministrative, confermando la sua volontà di non tirarsi indietro. Lo ha confermato stamattina ospite di News&Coffee, indicando i prossimi impegni. «Da civico, difficilmente prenderò una posizione ufficiale in vista del ballottaggio – ha spiegato – incontrerò nei prossimi giorni i rappresentanti delle diverse liste che hanno sostenuto la mia candidatura: decideranno insieme per il meglio, valuteranno attentamente e decideranno cosa pensano sia utile per loro e per la città».

E sulla delusione legata al risultato ha confermato: «A livello personale, sono soddisfatto. Ci siamo presentati con una lista nuova, che ha avuto un buon risultato, così come Forza Italia e Noi moderati – ha aggiunto – certo, sono deluso, perché avevo un programma in cui credevo molto e speravo di poterlo realizzare. Peccato che i voti delle Europee, come abbiamo visto con la lista legata ad Italia Viva, non si siano trasferiti sulle comunali. Gli elettori hanno deciso così, ne prendiamo atto, e facciamo gli auguri ad entrambi i candidati sindaco; da un lato la novità, pur nella continuità, di Massimiliano Grasso, dall’altro la proposta nuova di una sinistra che non è al governo cittadino da ormai tanti anni. Io – ha concluso Poletti – resto a disposizione della città, ove possa essere utile, in Consiglio non per dare fastidio, ma per dare un contributo».