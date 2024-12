CIVITAVECCHIA – «Consideratemi uno strumento a servizio vostro e di Civitavecchia». Così Paolo Poletti, candidato sindaco di Forza Italia, Uniti per Civitavecchia, Noi Moderati e lista Poletti, ieri mattina al parco Spigarelli, per l’apertura ufficiale della campagna elettorale. «Questa è una coalizione - ha spiegato - che ha condiviso una visione comune di Civitavecchia del futuro. Una città dalle grandi potenzialità; ci sono tante occasioni, da sfruttare. Lavoriamo insieme per farle diventare delle belle realtà, senza lasciare indietro nessuno, senza promesse ma assumendo impegni concreti, affinché Civitavecchia sia una città in cui è bello vivere».

Il generale della Guardia di finanza ha quindi ringraziato tutti i presenti, a aprtire dalla «consigliera regionale Marietta Tidei con Uniti per Civitavecchia, candidata alle elezioni europee - ha spiegato - il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, il deputato Alessandro Battilocchio, il coordinatore di Forza Italia Roberto D’Ottavio e l’onorevole Marco di Stefano di Noi Moderati per il loro prezioso sostegno. Insieme possiamo cambiare il futuro di Civitavecchia». Lo hanno ribadito nei vari interventi proprio i diversi rappresentanti dei partiti e delle liste civiche, a partire proprio da Tidei, Battilocchio e Di Stefano. «Si può aprire una bella pagina di buona amministrazione in questa città - hanno sottolineato - mettendo in campo delle progettualità serie. La prossima amministrazione è chiamata a gestire il dopo carbone: un punto fondamentale per lo sviluppo».

