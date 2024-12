CERVETERI – Si è svolto martedì 16 gennaio 2024 presso la sala Ruspoli in piazza Santa Maria a Cerveteri il workshop informativo organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. All'incontro organizzato con la finalità di fornire una maggiore informazione per quanto riguarda i bandi regionali per l'accesso al credito agevolato da parte delle piccole e medie imprese è intervenuta la vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli che ha spiegato come sono state semplificate rispetto al passato le procedure di accesso ai bandi attualmente in vigore. Presente anche il dottor Leonardo Caputo che ha focalizzato il suo intervento sui vari bandi attualmente aperti e il tipo di impresa, professionisti o giovani con un progetto da avviare che vi possano accedere. Numerose le persone intervenute tra cui molti amministratori locali: Lamberto Ramazzotti, Luca Piergentili, Alessandro Fondate e Angelo Galli oltre ai promotori dell'incontro; Gabriele Lancianese, Riccardo Bettelheim, Franco Giampieri e i consiglieri Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando. In apertura dell'incontro, subito dopo la presentazione dell'iniziativa da parte del consigliere Bucchi gradito, inoltre, è stato l'intervento della vicesindaco e assessore alla Cultura e Pubblica istruzione, Federica Battafarano che ha portato agli intervenuti il saluto della sindaca Elena Gubetti.