«Al motto di “Viterbo è ciò che conta” (con hashtag), la sindaca Chiara Frontini, tutta contenta, fa suoi i dati della Cgia di Mestre, secondo cui nella provincia di Viterbo l’occupazione cresce del 10,1%, con 400 nuove posizioni lavorative per il 2025. Frontini, sui social, esprime apprezzamento perché “sono i risultati di un territorio che si sta promuovendo e che dà spazio a chi intraprende”. Una constatazione che sarebbe pure esilarante, se non fosse tanto surreale». A dirlo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Lasciando da parte i dati dell’indagine, che certamente rispondono al vero ma che, ahinoi, contemplano i risultati dell’intera provincia di Viterbo - sottolineano i consiglieri meloniani - ci piacerebbe sapere, dalla soddisfattissima sindaca Frontini, quali siano le strategie messe in campo dalla sua amministrazione per promuovere il territorio (ipse dixit) e in quali modalità abbia sostenuto questa crescita. Per suffragare questi “successi”, ad esempio, sarebbe interessante conoscere i risultati del lavoro svolto dall’assessorato allo Sviluppo economico (peraltro cambiato con un rimpasto) e, soprattutto, a quali politiche e progetti specifici siano riconducibili. La verità - conclude il gruppo consiliare - è che tutto rientra in un format visto e rivisto, che è andato bene per la sua elezione, ma che ora non convince più nessuno, perché il disastroso e a volte imbarazzante stato in cui versa la città è sotto gli occhi di tutti i cittadini».