LADISPOLI - Niente di fatto, in sostanza, all’incontro tra i consiglieri di opposizione e i vertici della Asl Roma 4 per chiarire la situazione ad oggi presente all’interno dell’ex Pit. Dal primo gennaio con l’avvio dei lavori per la realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, il Punto territoriale di cure primarie è stato depotenziato a un semplice ambulatorio (una guardia medica h24 come aveva evidenziato il consigliere Pd, Crescenzo Paliotta). Motivo per il quale i consiglieri hanno chiesto un incontro alla Asl per capire i motivi di questa decisione e soprattutto se si trattasse di un fatto temporaneao o di una modifica permanente. All’incontro di lunedì mattina però le risposte non sono pervenute. «I dirigenti della Asl - hanno spiegato dall’opposizione ladispolana - hanno preso atto di quanto riferito dai consiglieri e si sono riservati di dare risposte complete dopo una verifica della situazione nella struttura posta a Ladispoli lungo la via Aurelia. A questo fine ci sarà un secondo incontro entro venerdì prossimo direttamente a Ladispoli. Permangono naturalmente le preoccupazioni che nel Distretto Ladispoli- Cerveteri i servizi sanitari possano fare un passo indietro. Informeremo la cittadinanza sugli esiti del prossimo incontro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA