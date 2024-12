NEPI - Iniziati i lavori per la costruzione della pista ciclabile che collegherà i Comuni di Campagnano di Roma e quello di Nepi.

Ad annunciarlo è il sindaco Franco Vuta. «L’opera è finanziata dall’Astral, agenzia regionale per le strade del Lazio. Comune capofila è quello di Campagnano di Roma -spiega il primo cittadino nepesino - che ha provveduto al disbrigo di tutte le formalità : progettazione e gara di appalto. Un’opera desiderata da tanti cittadini che unirà ancora di più le due comunità. La strada Settevene Palo che collega il nostro Comune con il lago di Bracciano, fino alla tenuta Ripolo rientra nel nostro territorio comunale. Per questo, nei giorni scorsi, ho inviato alla Città Metropolitana di Roma una contestazione sullo stato dissestato del fondo stradale. Oggi ho ricevuto la risposta in cui mi si assicura che stanno predisponendo gli atti per il rifacimento del fondo stradale».

«Mi è stato anche assicurato che nel frattempo saranno eseguiti interventi urgenti - sottolinea Vita -. Per ultimo ho richiesto, con apposita lettera all’Astral, di ripristinare l’impianto di illuminazione nella rotatoria all’incrocio della Nepesina con la Cassia ed anche allo sfalcio dell’erba», conclude il sindaco Vita.

