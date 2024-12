MONTALTO - L’associazione Insieme Montalto di Castro e Pescia Romana domandano quale futuro è previsto per la piscina e il palazzetto comunale. «Lo scorso 27 maggio - affermano Sergio Caci e Giovnni Corona - a seguito della triste ricorrenza dei 12 mesi di chiusura della piscina comunale, eravamo intervenuti chiedendo all’amministrazione quale fosse il cronoprogramma previsto per la riapertura e come sarebbero stati affidati i lavori. Leggendo la delibera di giunta del 24 giugno 2024 siamo ben felici di constatare che le nostre sollecitazioni hanno prodotto i primi risultati.

La maggioranza ha infatti approvato il progetto di fattibilità per il rifacimento del tetto della piscina. L’incarico allo studio che ha realizzato il progetto venne dato più di un anno fa, nonostante l’amministrazione Socciarelli possedesse già un progetto approvato tra fine 2020 e inizio 2021. C’è voluto quindi un anno per una progettazione di fattibilità, e tanti solleciti dei cittadini e delle varie forze politiche, per arrivare ad un documento ufficiale nel quale leggiamo che l’intervento probabilmente verrà finanziato con capitali privati». «Nel frattempo - proseguono dall’associazione - l’attrezzatura che insiste sul parcheggio del palazzetto da diversi mesi e di cui chiedevamo conto nel nostro precedente comunicato, senza ottenere risposte, inizia ad essere rimossa. Che starà succedendo? Sicuramente l’assenza di un assessore ai Lavori pubblici in carica, vacante ormai da quasi 1 anno, ha influito negativamente sullo sviluppo della vicenda. Va ricordato inoltre che a giorni andranno in scadenza anche gli altri affidamenti dei lotti del palazzetto, oltre al punto ristoro che e’ rimasto chiuso per tutta la stagione sportiva.

Siamo fiduciosi che per inizio del prossimo anno sportivo la piscina sia finalmente riaperta, e attendiamo ulteriori delucidazioni, su affidamento, modalità e tempi di realizzazione dei lavori da parte dell’amministrazione comunale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA