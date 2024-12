MONTALTO DI CASTRO - «Siamo arrivati ad aprile 2024 e la maggioranza dell’amministrazione del Comune di Montalto di Castro non ha ancora battuto un colpo in favore della riapertura della piscina comunale, che è stata chiusa con ordinanza del 26 maggio 2023 per “grave ammaloramento della copertura, con canali di gronda insufficienti o completamente degradati, copiose infiltrazioni di acqua provenienti nei locali della piscina comunale e presenza di muffe sulle pareti lignee dell’intradosso della copertura”.

Il circolo del Partito democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana chiede conto alla sindaca Emanuela Socciarelli circa la riapertura dell’impianto.

«Ad oggi la situazione è rimasta immutata - affermano dal Pd - Come per ogni altro argomento (vedi Villa Ilvana, i moli, il porto, centrale Enel) si sente parlare di progetti miracolosi mai visti, mai discussi in consiglio o con i cittadini e nel frattempo l’impianto si deteriora ulteriormente mentre ragazzi e adulti che fanno attività sportiva in piscina sono costretti a migrare altrove. Pensare che una volta accadeva il contrario, con il nostro impianto luogo di interesse di tutti i comuni limitrofi». «A dirla tutta - aggiungono dal circolo - un tentativo è stato fatto, ma è andato a vuoto. Un finanziamento di 870.000 euro (ottocentosettantamila) che riguardava degli interventi di manutenzione straordinaria sullo Stadio Martelli e sulla copertura del Palazzetto dello Sport è andato in fumo alla fine dello scorso anno. Il Comune di Montalto ha partecipato ad un bando per usufruire dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del consiglio, ma il progetto presentato è stato scartato mentre tra i beneficiari risultati vincitori c’è il vicino comune di Valentano. In assenza di quelle risorse, come si finanziano i lavori? Visto che tutto tace in riferimento ai futuri lavori che potranno rendere la piscina disponibile per l’inizio della nuova stagione 2024/2025, così come in riferimento al nuovo bando per la scelta del futuro gestore, che la sindaca aveva dichiarato come cosa da fare entro la fine del 2023, la domanda che poniamo alla maggioranza dell’amministrazione comunale di Montalto di Castro, semplicemente, è la seguente: Quando riaprirà la piscina comunale?».