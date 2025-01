MONTEFIASCONE – Il comune di Montefiascone si è aggiudicato un contributo erogato dalla regione Lazio di 80mila euro mediante la partecipazione all’avviso pubblico “Sicurezza in comune”, che promuove l’installazione, l’implementazione e l’adeguamento dei sistemi di videosorveglianza e la riqualificazione di aree degradate.

In tutto sono 89 i comuni beneficiari degli oltre due milioni di euro messi a disposizione dalla regione Lazio e nella Tuscia sono stati concessi contributi a 19 comuni, tra cui Montefiascone che ha ottenuto il finanziamento più elevato in provincia di Viterbo.

La proposta presentata dal comune, e ritenuta idonea dalla regione Lazio per il relativo finanziamento, punta alla realizzazione di un progetto integrato che vuole da un lato implementare la videosorveglianza, con l’installazione di telecamere nei punti più centrali e nevralgici del paese, e dall’altro riqualificare l’area del prato giardino comunale, rendendola più sicura e promuovendone la vivibilità. «Iniziamo l’anno nuovo con un importante passo in avanti per tutta la nostra comunità. Abbiamo infatti raggiunto un importante obiettivo con l’amministrazione comunale che si è fortemente impegnata per presentare un progetto che potesse concretamente migliorare il tessuto cittadino», commenta la sindaca Giulia De Santis. «Attraverso questo finanziamento potremo garantire un maggiore controllo del territorio, contribuendo ad aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini – spiega la sindaca De Santis -. Inoltre interverremo nella zona del prato giardino comunale che spesso purtroppo è stata teatro di atti vandalici di vario genere, anche con fenomeni di bullismo. In questo modo potremo recuperare l’area destinandola ad attività inclusive e integrative. Lo spazio, oltre ad essere finalizzato al gioco e alla socializzazione dei più piccoli e delle famiglie, sarà ripensato nella sua utilità sociale grazie anche alla convenzione stipulata con il Centro anziani che, insieme al comune, lo gestirà per promuovere sul territorio progetti di aggregazione intergenerazionale». «In particolare – conclude la prima cittadina – verrà realizzato un campo di bocce e verrà implementata l’illuminazione pubblica, con una particolare attenzione alla cura e al decoro di tutta l’area del prato giardino comunale. In questo modo restituiremo alla comunità un polmone verde della nostra città, dando la possibilità di usufruire di un luogo sicuro per tutti, a partire dai bambini e dalle famiglie. I cittadini potranno tornare a trascorrere piacevoli giornate in questo spazio verde, nel cuore del nostro paese».

