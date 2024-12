PIOGGIA i fondi per le bellezze della Tuscia.

Partiamo da Civita Castellana, cui sono è destinato un milione e mezzo di euro per due monumenti simbolo: il Duomo dei Cosmati e il Forte Sangallo.

«Un grande risultato per la valorizzazione del nostro territorio, un grande segnale di attenzione del governo Meloni, e in particolar modo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei confronti delle bellezze di Civita Castellana». Questo il commento del sindaco Luca Giampieri all’annuncio, diffuso dal deputato viterbese Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, del finanziamento complessivo stanziato per il triennio 2024-2026 dal ministero della Cultura e destinato sia alla diocesi che al museo dell’Agro Falisco. «350mila euro saranno utilizzati per il rifacimento del famosissimo pavimento a mosaico del Duomo dei Cosmati – spiega Giampieri -, mentre per il Forte Sangallo 750mila euro saranno impiegati per il restauro e il rifacimento della copertura della struttura che ospita il museo archeologico dell’Agro Falisco e altri 400mila riguarderanno il recupero e la riapertura al pubblico del Mastio, da cui si può godere di una vista mozzafiato». «Siamo assolutamente soddisfatti per questo lavoro in sinergia che ha visto una cospicua pioggia di fondi dal ministero della Cultura per due monumenti simbolo della nostra città – conclude -. Un ringraziamento sentito va alla diocesi e alla direzione del museo per aver presentato progetti ritenuti meritevoli di finanziamento». Passiamo ad Oriolo Romano, dove ad esprime soddisfazione è Gabriele Caropreso, capogruppo comunale di Fratelli d’Italia, per lo stanziamento di 700mila euro destinato a Palazzo Altieri. «Dopo l’inserimento nel “Polo della bellezza”, un altro grande riconoscimento e risultato che mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-culturale del nostro territorio. Un riconoscimento che dimostra ancora una volta la grande attenzione del governo di Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nei confronti di Oriolo Romano e del nostro museo di Palazzo Altieri». Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia. «Come gruppo consiliare siamo estremamente soddisfatti per questo lavoro di collaborazione e sinergia tra istituzioni territoriali e nazionali che si è tramuta in un ingente stanziamento di fondi da parte del ministero della Cultura per un monumento di estrema bellezza, importanza e che sta a cuore a tutta la comunità oriolese. Siamo sicuri che tale somma sarà utilizzata al meglio dalla direzione museale di Palazzo Altieri per realizzare tutte quelle migliorie utili a rendere ancora più bello ed attrattivo il nostro palazzo, in maniera tale da essere finalmente richiamo turistico da cui può beneficiare tutto il paese», conclude Caropreso. Procediamo con BOMARZO, dove ad esprimere apprezzamento per l’operato del Governo Meloni è Giovanna Pandimiglio, consigliera comunale Fdi. «Grazie al Governo Meloni, al ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano, alla soprintendente Margherita Eichberg e al funzionario di zona Beatrice Casocavallo, anche per Bomarzo sono stati stanziati da parte del ministero, 300mila euro per la necropoli etrusca di Trocchi, nel versante di Pian della Colonna che guarda Monte Casoli. Per la nostra comunità - spiega Pandimiglio - è un grande risultato, segno di attenzione per valorizzare le grandi ricchezze che il nostro territorio possiede». Pioggia di fondi anche per Palazzo Farnese, a Caprarola. «Il governo Meloni, il ministro Sangiuliano, attraverso il ministero della Cultura certificano con azioni concrete, ancora una volta, la loro attenzione e vicinanza al patrimonio storico, archeologico e museale della Tuscia. Stanziati, per il triennio, 6.371.000 euro come annunciato dall’onorevole di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli. Per il nostro paese, per Caprarola, per il meraviglioso Palazzo Farnese il finanziamento previsto è di oltre 734mila». Così, in una nota, il circolo locale di Fratelli d’Italia, che conclude: «Nello specifico questo intervento servirà a consolidare e stabilizzare il versante lungo via San Rocco. Il circolo comunale di Fratelli d’Italia di Caprarola esprime soddisfazione per questo riconoscimento ad un monumento che per le sue peculiarità non ha eguali in Italia».

