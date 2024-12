Congratulazioni bipartisan ad Enrico Panunzi per il nuovo incarico.

ALESSANDRA TRONCARELLI, VICE SEGRETARIA PD LAZIO, E MANUELA BENEDETTI, SEGRETARIA PROVINCIALE PD

«É con grande soddisfazione e orgoglio che facciamo le più sentite congratulazioni al consigliere Enrico Panunzi, eletto vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio. Questo riconoscimento avvalora il profuso impegno del consigliere per il nostro territorio e dimostra la fiducia e la stima che il consiglio regionale ripone nella sua figura, nella sua autorevolezza, competenza ed esperienza amministrativa. A lui i nostri migliori auguri di buon lavoro, certe che anche in questo nuovo ruolo di Vicepresidente del Consiglio, saprà agire nell’interesse di tutto il territorio come ha dimostrato nei diversi ruoli amministrativi e istituzionali che ha ricoperto negli anni con spirito di abnegazione».

ALDO MARIA MONETA, SINDACO DI CANEPINA

«In qualità di sindaco di Canepina, faccio le mie migliori congratulazioni al concittadino e consigliere regionale Enrico Panunzi, nonché ex sindaco del nostro Comune, che è stato nominato vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. Sono certo che Enrico, grazie alla sua grande esperienza politica, alla lungimiranza che ha sempre contraddistinto il suo operato e all'attenzione e alla vicinanza che in ogni occasione ha dimostrato nei confronti del nostro territorio, anche in questa nuova e importante carica saprà rappresentare ancora una volta al meglio e in modo concreto ed efficace le istanze dei cittadini della Tuscia e di tutto il Lazio, al pari di quanto fatto finora da Daniele Leodori nel suo impegno istituzionale per un ente fondamentale come la Regione. Quindi, non resta che augurare buon lavoro a Enrico Panunzi, a nome mio e di tutta la comunità canepinese».

GIORGIA GASBARRI, SEGRETARIA CIRCOLO PD SAN MARTINO-TOBIA

«A nome mio e di tutti gli iscritti del Circolo PD San Martino al Cimino e Tobia, esprimo le più sentite congratulazioni al consigliere regionale Enrico Panunzi per la sua elezione a Vicepresidente del Consiglio regionale. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e meritato per il grande impegno manifestato in questi ultimi dieci anni in Regione Lazio in rappresentanza della nostra Provincia.

Questo dimostra la stima che tutto il Consiglio Regionale e il gruppo del Partito Democratico ripone in lui quale persona competente e autorevole. Rivolgo a lui i migliori auguri di buon lavoro, certa che svolgerà questo nuovo incarico con lo stesso spirito di sacrificio che lo ha sempre contraddistinto».

MAURIZIO PALOZZI, CAPOGRUPPO PD IN PROVINCIA

«Con grande soddisfazione faccio le mie più sentite congratulazioni al consigliere Enrico Panunzi, eletto questa mattina vicepresidente del consiglio della regione Lazio. Un giusto riconoscimento per chi ha lavorato per quaranta anni con impegno costante e attento sul territorio. Un grande orgoglio per tutti coloro che intendono svolgere il ruolo di amministratore a servizio della comunità come ha fatto Enrico Panunzi. Nella sua lunga attività politica il consigliere Enrico Panunzi non si è mai risparmiato, ascoltando le esigenze dei cittadini e dialogando sempre con massima correttezza e collaborazione. Con grande serietà ha sempre portato avanti un confronto aperto con tutti, aiutando il territorio della Tuscia a crescere e raggiungere risultati concreti. La sua elezione a vicepresidente è un riconoscimento raggiunto con i consensi e il radicamento territoriale guadagnato negli anni. Il segno tangibile della stima e della fiducia che anche lo stesso consiglio regionale ripone nella sua persona. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che saprà portare avanti questo importante compito con la competenza ed esperienza che lo contraddistinguono».

MAURO ROTELLI, PRESIDENTE COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA (FDI)

«L’elezione del Consigliere Enrico Panunzi tra i Vicepresidenti del Consiglio Regionale del Lazio è sicuramente un segnale di attenzione alla nostra provincia da parte della Regione. Congratulazioni all’On. Panunzi al quale invio i migliori auguri di buon lavoro».

MASSIMO GIAMPIERI, PRESIDENTE PROVINCIALE FDI

«L'elezione di Enrico Panunzi a vice presidente della Regione Lazio in rappresentanza della minoranza è un premio a chi si è conquistato nei tanti anni di attività politica la fiducia del proprio gruppo di appartenenza. Formulo ad Enrico i miei auguri di buon lavoro certo che questa scelta rafforzerà la centralità dei territori delle provincie nell'attenzione del Consiglio regionale del Lazio».

ALESSANDRO ROMOLI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

«Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni, e quelle dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo, ad Enrico Panunzi per la nomina a Vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio. L’incarico conferito a Panunzi, già eletto lo scorso febbraio come consigliere regionale, rafforza ancor di più i legami tra l’Ente Regione Lazio e la Tuscia. Enrico Panunzi ha inoltre maturato negli anni un'approfondita conoscenza delle istituzioni locali e regionali, sono certo dunque che anche in questa occasione saprà operare con equilibrio e competenza. Al Vicepresidente del Consiglio regionale Panunzi giungano dunque gli auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione provinciale di Viterbo».

DANIELE SABATINI, CAPOGRUPPO FDI REGIONE LAZIO

«Congratulazioni ad Enrico Panunzi, neo eletto vicepresidente del Consiglio regionale. La sua elezione rappresenta un ulteriore segno della centralità delle province all'interno del Consiglio regionale del Lazio. Da cittadino e rappresentante delle istituzioni eletto nella provincia di Viterbo rivolgo ad Enrico un sincero augurio di buon lavoro».

