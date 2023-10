RONCIGLIONE - Pietro Lazzaroni aderisce alla Lega nel comune di Ronciglione. «Una figura importante del territorio, un ex assessore e una figura di spicco che saprà dare ulteriore slancio e un grande contributo al partito a livello locale», commenta il coordinatore cittadino Fabrizio Casano. «A Ronciglione la Lega si sta strutturando bene – prosegue -. Stanno entrando anche molti giovani, tutti molto preparati. Stiamo inserendo figure di rilievo, da ultimo proprio Pietro Lazzaroni, una persona che ha sempre fatto politica nel centrodestra. La Lega sta crescendo, non solo a Ronciglione, ma anche a livello nazionale. Ci sono tutti i presupposti per arrivare ai prossimi appuntamenti elettorali nella migliore forma possibile». Lazzaroni è stato nominato vice coordinatore comunale di Ronciglione. «Un riconoscimento a una persona che, siamo convinti, saprà dare un contributo fondamentale per la crescita del partito», chiude il coordinatore cittadino. Lazzaroni ringrazia il segretario provinciale, Andrea Micci, e il coordinatore cittadino, Fabrizio Casano. «Grazie per avermi dato la possibilità di aderire a questo progetto politico – dice – con il quale riusciremo a rilanciare il nostro comune. Faremo una politica vicina al cittadino». Nell’ottica di una strutturazione sempre più articolata del partito, i vertici locali annunciano anche la «formazione di un direttivo comunale», all’interno del quale «daremo molto spazio anche ai giovani», aggiunge Lazzaroni. «Entro in Lega – continua – anche sulla spinta dell’ex presidente del consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, e dell’attuale assessore all’Urbanistica della regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, con i quali ho condiviso tante battaglie politiche e l’esperienza politica nel centrodestra. Mi metto a disposizione per potenziare la presenza del partito sul territorio. Vogliamo fare un grande lavoro». Sulla crescita della Lega di Viterbo e sull’ingresso di Lazzaroni interviene anche Mario Abruzzese. “Stiamo lavorando per far crescere il partito sulla provincia di Viterbo. E lo stiamo facendo in piena sintonia con il coordinatore provinciale Andrea Micci». Quest’ultimo a sua volta augura «buon lavoro a Pietro Lazzaroni». «Su Ronciglione c’è un gruppo che sta crescendo – aggiunge Andrea Micci – non solo nei numeri, ma anche nella qualità con l’ingresso di persone preparate, competenti, con un bagaglio di esperienza non indifferente che sarà il faro per i tanti giovani che vogliamo coinvolgere nel progetto della Lega».