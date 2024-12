CIVITAVECCHIA – “Leggo dalla stampa che Massimiliano Grasso, in una delle sue prime dichiarazioni dopo aver ottenuto la tanto agognata candidatura certificata dai notabili della destra romana, afferma di voler proseguire il cammino fatto dall’amministrazione Tedesco”.

Lo dice il candidato del centrosinistra Marco Piendibene che interviene all'indomani della conferenza stampa di presentazione della candidatura per il centrodestra, azzurri esclusi, di Grasso.

“Non ho ben capito – continua – se si tratta di una promessa o di una minaccia visto il nulla prodotto per Civitavecchia in questo quinquennio a guida Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia oltre alle solite variabili civiche buone per tutte le stagioni. E proprio prefigurando il contorno che sembra coagularsi attorno alla figura dell’amico Grasso non mi pare di scorgere persone diverse da quelle che, in cinque anni, hanno dato vita allo sconcio avvicendamento di sei rimpasti di giunta costringendo Tedesco, di volta in volta, a ricercare i numeri sufficienti per tentare di tenere in piedi una maggioranza composta sostanzialmente da clan rivali. La proposta del centrosinistra – conclude -, la nostra proposta, vuole affermare un principio diametralmente opposto: la coerenza e l’esperienza di chi ha una storia fatta di valori che si è cementata con l’entusiasmo di tante persone che hanno deciso di impegnarsi direttamente per contribuire ad un vero cambiamento. Credo fermamente che gli elettori di Civitavecchia sapranno scegliere senza ripetere gli errori del passato”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA