CIVITAVECCHIA – «Riportare Civitavecchia al livello sociale e culturale che merita». È questo uno degli obiettivi del programma elettorale del candidato sindaco Marco Piendibene, visitabile da oggi sul sito www.marcopiendibenesindaco.it. «Vorrei dedicare poche righe a dei piccoli cammei che di volta in volta evidenziano particolari aspetti che di solito vengono trascurati dando priorità ai temi più rilevanti che monopolizzano il confronto tra i programmi dei vari candidati - ha spiegato l’esponente del Pd - non vi è dubbio che il biglietto da visita della nostra città è rappresentato da tutte le bellezze naturali e storiche che l’hanno contraddistinta nel corso del tempo ed in questa direzione se i cittadini ci daranno fiducia, appena insediata avrà come una delle priorità anche il recupero delle piazze, luoghi di aggregazione che rappresentano i nostri gioielli. Lo faremo con un restyling adeguato: in primis il verde poi illuminazione, il telecontrollo e la salvaguardia dei punti architettonicamente più pregiati per poter farle rivivere e valorizzare attraverso manifestazioni culturali e teatrali. Nella nostra città ci sono tante compagnie teatrali che, con difficoltà di varia natura, talvolta riescono ad esibirsi al Teatro Traiano, la sala Gassman o altri (pochi) luoghi deputati o costretti a cimentarsi in cittadine limitrofe. Perché non aprire, magari nel periodo estivo - ha aggiunto - piazza Saffi, piazza Leandra, piazza Calamatta, piazza Fratti alle loro esibizioni? Proveremo a realizzare tutto questo. Ci organizzeremo per essere recettivi anche per incontri con scrittori o artisti. Tutto ciò senza mai dimenticare di curare il rispetto dovuto ai residenti di ogni luogo deputato. Insomma - ha concluso Piendibene - una nuova realtà, diversa da quella in cui è stata relegata in questi anni».

