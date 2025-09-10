CIVITAVECCHIA – Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene si è recato presso l’Ambasciata di Palestina, dove si è svolto un incontro cordiale e proficuo.

Il Sindaco ha ribadito le intenzioni dell’Amministrazione comunale: non limitarsi a esprimere vicinanza simbolica, ma mettere in campo azioni concrete per rafforzare i legami di solidarietà con il popolo palestinese.

Nel corso del colloquio, il Sindaco ha inoltre comunicato alla rappresentanza diplomatica che il comune di Civitavecchia, insieme all’ANPI cittadina, aderirà alla manifestazione nazionale “Una staffetta per Gaza”, promossa da Amnesty International e in programma il prossimo 4 ottobre.

Il confronto ha rappresentato un primo passo importante verso una collaborazione strutturata con l’Ambasciata, con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni che sappiano coniugare il valore dei gesti simbolici con progetti capaci di incidere nella realtà.

Il Sindaco ha infine ringraziato la rappresentanza diplomatica per l’accoglienza e la disponibilità a intraprendere insieme questo percorso, convinto che solo dal dialogo e dalla cooperazione possano nascere risultati concreti e duraturi.

